Corona-Pandemie lässt Mutter Natur jetzt aufatmen

Autoverkehr massiv reduziert

„Das im Zuge des Flugverkehrs in Österreich getankte Kerosin hat im Vorjahr im Schnitt täglich rund 7500 Tonnen Kohlenstoffdioxid-Ausstoß verursacht. Eine Woche ohne Maschinen am Himmel vermeidet also mehr als 50.000 Tonnen CO2“, sagt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Er ist auch davon überzeugt, dass sich die CO2-Emissionen durch den Individualverkehr schon jetzt drastisch verringert haben. „Vor der Corona-Krise haben in Österreich die Pendelfahrten von und zur Arbeit pro Werktag mehr als 11.000 Tonnen CO2 verursacht. Ein Teil davon fällt derzeit weg. Massiv reduziert hat sich auch der andere Autoreiseverkehr, sowohl die Kurzurlaube als auch die Wochenendausflüge fallen nämlich weg.“