„Zahl der Autofahrer ist um ein Drittel gesunken“

„Die Zahl der Autofahrer war letzte Woche um 33% niedriger als an durchschnittlichen Werktagen vor Corona“, so Trautsch. Am Wochenende habe sich die Zahl der Autofahrer sogar halbiert. „Letzte Woche haben wir an Werktagen 60% weniger Zeit auf der Straße verbracht als üblich. Am Wochenende waren es sogar 70% weniger.“