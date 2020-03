„Trainer und Spieler waren alle geschockt!“

Nachdem auch die kroatische Fußball-Liga derzeit durch den Coronavirus zu einer Zwangspause verurteilt ist, fuhr Rene Poms von seiner Arbeitsstätte in Zagreb in seine steirische Heimat Leoben. Eine gute Entscheidung. „Ich habe somit das Erdbeben nicht hautnah miterlebt. Aber fast alle meine Spieler sind in der Stadt. Auch einige Trainer. Mit denen war ich die letzten Stunden natürlich im regen Austausch. Alle stehen unter Schock“, berichtet Poms nach zahlreichen Telefonaten mit seinen Kollegen - wie Dinamo-Tormanntrainer und Ex-Sturm-Goalie Silvije Cavlina. „Zum Glück hat sich keiner von ihnen verletzt. Aber es muss den Erzählungen zufolge wirklich tragisch gewesen sein. Und wir haben natürlich alle Bilder gesehen. Ich bin noch immer geschockt“, so Poms.