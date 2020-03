Mengen an Bio-Abfall: „Kompost gehört plastikfrei“

In Oberösterreichs Haushalten wandern jährlich etwa 15,6 Kilogramm Lebensmittel pro Person in die Restmülltonne. Um die 600.000 Kubikmeter pflanzliche Abfälle pro Jahr werden gesammelt, die in 124 Kompostier- und zehn Biogasanlagen kompostiert und fermentiert werden. Dabei orientieren sich die Betriebe nach hohen Qualitätsstandards. Der reife Kompost wird dann auf Landwirtschaftsflächen ausgebracht, er fördert die Bildung der fruchtbaren Humusschicht.