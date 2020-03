Der dramatische Brief des IOC an die Sportler

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat sich eine vierwöchige Deadline für eine definitive Entscheidung über eine mögliche Verschiebung der Sommerspiele in Tokio gesetzt. In einer persönlichen und dramatischen Email wendet sich Präsident Thomas Bach direkt an die Athletinnen und Athleten. Er wirbt für Verständnis und schilderte den Zwiespalt, in dem das IOC und die japanischen Organisatoren stecken.