Corona-Sünder: Bisher 462 Anzeigen in Tirol

Ruhige Lage auf Tirols Straßen

Der Verkehr auf Tirols Straßen lief laut Dummer ruhig. Es seien wenige Lkw unterwegs, obwohl sie das derzeit ja auch am Sonntag sein dürften. Am Samstag wurden rund 3.000 Lkw in beide Richtungen zwischen dem Brenner und Kufstein gezählt. Es gab keine nennenswerten Staus, die Grenzkontrollen wurden zügig abgewickelt.