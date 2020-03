Kinderbetreuung während der Osterferien in Tirol

„In den vergangenen Tagen häuften sich Anfragen von Eltern, die in der kritischen Infrastruktur auch in den Osterferien Unterstützung brauchen - aus diesem Grund rufen wir all diejenigen pädagogischen Fach- und Assistenzkräfte auf, die keiner Risikogruppe angehören, sich freiwillig für die Betreuung während der Osterferien zur Verfügung zu stellen, falls ihre Einrichtung nicht ohnehin währenddessen geöffnet hat“, erklärt Tirols Bildungslandesrätin Beate Palfrader. In den Osterferien haben knapp 320 von 850 Einrichtungen in Tirol geöffnet, um ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung zu stellen.