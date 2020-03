Zahl steigt weiter: 2664 Infizierte in Österreich

16 Tote mit Corona-Infektion

Am Samstag wurde das mittlerweile 16 Todesopfer bekannt, das mit dem Coronavirus infiziert war. Eine 83-jährige Frau verstarb im LKH Graz West. Zuletzt waren am Freitag fünf infizierte Menschen gestorben, darunter auch erstmals ein Infizierter (73) im Burgenland. Die Zahl der genesenen Patienten stand wie am Vortag bei neun, in Tirol zwei, in Wien fünf und in Niederösterreich zwei.