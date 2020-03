Erste Erfolge bei Eindämmung des Coronavirus in Ö

Entscheidend sind „gemessene Zahlen“

Abseits dieser Zahlen wollen die TU-Experten in ihren Simulationen in der Folge auch abschätzen, wie sich ein Zurückfahren der Maßnahmen auswirken würde. Das geschehe nun in Zusammenarbeit mit Forschern der Medizinischen Universität Wien und der Gesundheit Österreich GmbH, heißt es. Wie rasch an eine Aufhebung einzelner Einschränkungen zu denken ist, „hängt von den Erfolgen in nächster Zeit ab. Wichtig ist, möglichst viele Menschen auf das Virus zu testen - entscheidend sind am Ende gemessene Zahlen, nicht Prognosen“, so Popper.