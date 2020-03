5000 Quadratmeter großer Böschungsbrand in Pfons

Gegen 14.45 Uhr brach am Donnerstag in Pfons im Bereich der Bahngleise - vermutlich infolge eines durch einen Zug verursachten Funkenfluges - ein Böschungsbrand aus, der sich auf insgesamt etwa 5000 Quadratmeter ausbreitete. Die Freiwillige Feuerwehren Matrei am Brenner, Pfons und Mühlbachl bekämpften die Flammen mit geballter Kraft.