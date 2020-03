Formel 1 verschiebt Technik-Reform auf 2022

Auf Drängen der Teams verschiebt die Formel 1 die für 2021 geplante Regel-Revolution um ein Jahr! Wegen der Folgen der Corona-Pandemie sei dies ein einstimmiger Beschluss aller Entscheider in der Rennserie, teilte der Weltverband FIA am Donnerstag mit. Für das kommende Jahr sollten sich die Autos in der Rennserie eigentlich massiv verändern, um für mehr Chancengleichheit und spannendere Rennen zu sorgen.