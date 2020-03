Das erwartet Sie in „Entenfellners Tierwelt“

Katze Muffin lebt am Kühlschrank

Muffin ist 8 Jahre alt und lebt am Kühlschrank ihrer Besitzerin. Ihren Wohnart will die Katze auch gar nicht mehr verlassen, mittlerweile besteht sie auch darauf, am Kühlschrank mit Futter und Katzenkisterl versorgt zu werden. Der Grund für Muffins eigenartige Auswahl ihres Lebensmittelpunkts: Stress in der Katzen-WG. Ihre vierbeinige Mitbewohnerin Silvester liebt es nämlich, Muffin zu sekkieren und schreckt auch nicht davor zurück, sie auf ihrem neuen Lieblingsplätzchen zu ärgern. Katzen-Mama Bettina Neumann ist verzweifelt und hofft auf die Hilfe von Katzen-Coach Petra Ott. Die analysiert die Situation relativ schnell und kommt zum Urteil: Ein klarer Fall von Mobbing aus Eifersucht.