Im Handstand durch die Krise

Der Grazer Turner erlebt in seiner Trainingsheimat Innsbruck, wo seit gestern strenge Quarantäne herrscht, kuriose Zustände: „Wir hätten eigentlich mit dem Team beim Weltcup in Doha sein sollen, wo’s die Möglichkeit zur Olympiaqualifikation gibt. Aber der wurde abgesagt. Auch unser Stützpunkt ist geschlossen - jetzt sind wir auf ein Heim-Workout reduziert.“ Normal trainiert Höck 30 Stunden pro Woche - jetzt gibt’s nur ein Schmalspurprogramm im 17 m²-Zimmer seiner Innsbrucker Wohngemeinschaft. „Ich hab mir Stützhilfen von unserem Stützpunkt mitgenommen. Handstandtraining ist neben ein bisserl Dehnen das Einzige, was möglich ist. Leider ist nach einer Woche das Gleichgewichtsgefühl dahin. Die Form, die ich mir in den letzten Monaten antrainiert habe, ist natürlich nicht zu halten. Alles für den Hugo! Aber es ist, wie’s ist.“