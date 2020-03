Watzke verzichtet auf Teil seines Millionengehalts

Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer des deutschen Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, will nach Informationen des „Kicker“ (Donnerstag) in der Corona-Krise auf einen Teil seiner Vergütung verzichten. Wie das Magazin aus Vereinskreisen erfahren hat, habe Watzke eine Gehaltskürzung von einem Drittel vorgeschlagen - so lange der Ball in der Bundesliga nicht rollt.