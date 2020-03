„Welt hat Burnout“ - emotionaler Auftritt von Löw

„Die letzten Tage haben mich sehr nachdenklich gestimmt“, so Löw. „Die Welt hat ein kollektives Burnout erlebt. Ich habe das Gefühl, die Natur stemmt sich gegen das Tun des Menschen. Das Tempo, das wir in den letzten Jahren vorgelegt haben, war nicht mehr zu toppen. Geld, Gier, Macht und größere Profite standen im Vordergrund. Hungersnöte und Naturkatastrophen haben uns nur am Rande interessiert. Jetzt haben wir etwas, das alle betrifft. Und wir realisieren, was im Leben wirklich zählt.“