Ab Montag: Fahrplan wie in Ferien und am Samstag

Verlässlicher Partner

"Auch in schwierigen Zeiten bleiben wir ein verlässlicher Partner für unsere Fahrgäste. Niemand, der auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen ist, muss sich Sorgen mache, nicht mehr in die Arbeit zu kommen. Dennoch empfehlen wir eindringlich, den öffentlichen Verkehr nur in wirklich notwendigen Fällen zu nutzen", so Infrastruktur Landesrat Günther Steinkellner und Geschäftsführer der OÖ Verkehrsverbund Organisation Herbert Kubasta.