Turbulente Tage für die Rehazentren

Bereits vor Schließung wurden Maßnahmen gesetzt

Bereits vor der Forderung des Bundesministeriums wurden in den Einrichtungen Maßnahmen gesetzt. „Unsere Hotels und Thermen wurden geschlossen, Einzeltherapien werden jedoch noch durchgeführt“, berichtete Patrick Hochhauser, Geschäftsführer der Eurothermenresorts am Mittwoch. Auch in der psychiatrischen Reha des Gesundheitsresort Vortuna in Bad Leonfelden wurden die Gruppen auf maximal fünf Personen minimiert.