Großarls Bürgermeister positiv auf Corona getestet

Mehrere Kontaktpersonen in Quarantäne

Wo er sich angesteckt hat, ist unklar. „Ich habe die letzten Wochen sehr genau die Hygienevorschriften eingehalten“, so Rohrmoser. Inzwischen sind auch mehrere Personen, mit denen er Kontakt hatte, in häuslicher Quarantäne. Das Gemeindeamt ist besetzt, der Parteienverkehr wurde aber bereits am Freitag ausgesetzt.