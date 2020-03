Pflege von Senioren sichern

Besonders angespannt sind natürlich jene, die in der Pflege tätig sind oder pflegebedürftige Angehörige zu versorgen haben. Im Burgenland ist die Betreuung derzeit gesichert. Und das Land rüstet sich für die kommenden Wochen. Derzeit kann der Betrieb in den heimischen Sozialeinrichtungen noch gut aufrechterhalten bleiben. Dennoch werde derzeit intensiv an einem Modell gearbeitet, wie auch in den kommenden Wochen die Versorgung gewährleistet werden kann. „Rund 1200 Personen arbeiten im Burgenland in Altenwohn- und Pflegeheimen, im Behindertenbereich und der Hauskrankenpflege. Darunter befinden sich 201 Personen aus Ungarn und 48 aus Slowenien. Um bei möglichen Problemen bei der Ein- und Ausreise keine Einbußen in Kauf nehmen zu müssen, werden kostenlose Quartiere im Nord- und Südburgenland angeboten. In ihren eigenen Wirkungsbereichen tun dies auch die Trägerorganisationen“, sagt Illedits.