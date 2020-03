My Ugly Clementine: Auf höchstem Niveau limitiert

So umtriebig und bekannt alle Bandmitglieder in der heimischen Musikszene sind, so sehr ist My Ugly Clementine dann doch das geistige Kind Lindingers. Die Musikerin, die gemeinsam mit Kollege Marco Kleebauer als Leyya verspielten Pop mit Elektronikschlagseite abliefert, hatte Lust auf etwas anderes. „Ich habe mich einfach eine Woche im Studio eingesperrt und geschaut, was da rauskommt“, meinte sie im APA-Interview. „Bei Leyya haben wir so viele Möglichkeiten. Also dachte ich mir: Es wäre es doch witzig, mich zu limitieren - nur Bass, Gitarre, Schlagzeug.“