Airport setzt Maßnahmen wegen Minimal-Betrieb

Großteil der Mitarbeiter bleibt vorerst daheim

Der Airport rechnet in dieser Woche täglich mit rund acht Ankünften und Abflügen. Der Großteil der 370 Mitarbeiter starken Stammmannschaft bleibt deshalb vorerst daheim: „Wir haben quasi über Nacht fast 80 Heimarbeitsplätze kreiert, bauen Alturlaube und Zeitguthaben ab“, so Flughafen-Chefin Bettina Ganghofer. Nachsatz: „Wir prüfen alle Bereiche und bewerten laufend weitere Maßnahmen und kommunizieren diese so transparent wie möglich an die Mitarbeiter weiter. Wir wollen und werden die Jobs erhalten.“