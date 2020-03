Schwimmer stellen jetzt auf Trockentraining um

Letzte Phase

Wolf wollte seine Schützlinge im Pleschingersee trainieren lassen, der ist aber mit 12 Grad Wassertemperatur zu kalt. Daher fehlt der Wasserkontakt, den manche Athleten erst nach drei, vier Wochen Training wieder aufbauen können. Bitter, weil nun die letzte Phase der Olympia-Quali warten würde. Für die EM im Mai in Budapest wären sechs OÖ-Athleten qualifiziert. In Ungarn war das Training in Bädern zumindest gestern noch erlaubt.