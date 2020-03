Was kommt noch auf Wien zu, Herr Bürgermeister?

Was kommt jetzt noch alles auf die Wiener zu?

In den kommenden Tagen werden bis Mittwoch die neuen Zugangschecks bei den Wiener Spitälern auf alle städtischen Krankenhäuser ausgeweitet. Derzeit wird ebenfalls ein Betreuungszentrum in der Messe fertiggestellt, mit 1000 Betten für Erkrankte mit mildem Verlauf. Die Stadt stellt verstärkt auf Online- und Telefonbetrieb um - dort, wo man Anträge abholen oder abgeben muss, werden diese in Behältnissen und Boxen aufbewahrt. Außer dass sich die Bevölkerung an die von der Bundesregierung vorgegebenen Maßnahmen sowie die von der Stadt angeordnete Besuchsreduktion in Spitälern hält, kommen aus jetziger Sicht keine weiteren Maßnahmen auf Wiener zu.