Ab sofort Zugangskontrollen in Wiener Spitälern

Stark eingeschränkte Besuchsmöglichkeiten

Was das Besucherverbot in den Spitälern angeht, so gab es am Sonntag weitere Details dazu: Im KFJ werde es so gehandhabt, dass nur noch Patienten in kritische Lebensphasen und Mütter mit Neugeborenen Besuch empfangen dürfen. Aber auch nur eine Person pro Tag, unterstrich die ärztliche Direktorin des KFJ, Michaela Riegler-Keil.