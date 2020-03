Traktorlenker von Zug erfasst und verletzt

Der Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld fuhr kurz nach 7.00 Uhr mit dem Traktor auf einer Gemeindestraße in Pirching in Hofstätten an der Raab. Er wollte eine Eisenbahnkreuzung überqueren und übersah dabei das Rotlicht der Ampel. Der Personenzug erfasste die Zugmaschine, wodurch der Lenker Verletzungen erlitt.