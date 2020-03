„Jede Katastrophe hat zwei Seiten“

Ich war Pressesprecherin von Philips Österreich und hatte dort eine großartige Zeit. Der Vorstandschef, der mich in diese Position gesetzt hatte, ist leider sehr schnell verstorben. Der Nachfolger sagte: „Eine Frau in der Position in einem Weltkonzern? Kommt überhaupt nicht in Frage.“ So hat man damals noch gedacht. Ich antwortete vorlaut: „Okay, wenn Sie mir einen tollen Mann vorsetzen, der mehr weiß und kann, habe ich gar kein Problem.“ Er hat mich dann Stroh zu Gold spinnen lassen, damit ich von selber gehe. Das habe ich aber nicht gemacht. Eines Samstags lese ich eine große Anzeige: „Communications-Manager“ gesucht. Die Anzeige war chiffriert, also wusste ich nicht, um welche Branche es sich handelte. Ich habe mich beworben und alle Stress-Tests bestanden. Schließlich hieß es: „Wir haben uns für Sie entschieden. Wir sind der Flughafen Wien.“ Sie haben doppelt so viel bezahlt wie Philips. Natürlich habe ich den Job angenommen, aber es war eine Katastrophe. Zwar haben mich die Leute an der Führungsspitze akzeptiert, aber die Mitarbeiter ganz und gar nicht. Die hatten nämlich einen Chef, bei dem sie 20 Jahre lang nichts tun mussten. Und so begann das Mobbing. Für mich war das die Hölle. Nach zwei Jahren habe ich aufgegeben. So absurd es klingt, diese Katastrophe hat aber auch gleichzeitig mein Lebensglück begründet. Ich habe ein Projekt für den Zeitungsverleger Hans Dichand realisieren dürfen, und dadurch habe ich Brigitte Seewald kennengelernt, viele Jahre später dann Rolf ... Eine Katastrophe hat immer zwei Seiten.