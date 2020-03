Kanzler appelliert, die Maßnahmen mitzutragen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat Sonntagabend in einer Ansprache im ORF (siehe Video oben) eindringlich an die Österreicher appelliert, die am Vormittag verkündeten Maßnahmen zur Eindämmung des gefährlichen Coronavirus mitzutragen. Die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit samt komplettem Veranstaltungsverbot seien „massiv“, aber nötig, um Leben zu retten.