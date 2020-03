Lombardei: Weiter starke Zunahme der Infektionen

Alleine in der Lombardei befanden sich am Sonntag knapp 4900 Personen in Krankenhäusern, um 602 mehr als am Samstag. Auf Intensivstationen lagen 757 Kranke. Der Gesundheitsbeauftragte der Region Lombardei, Giulio Gallera, sprach von einem Anstieg der Infektionen, der zwar stark, jedoch nicht exponentiell sei. Er begrüßte, dass die lombardischen Städte wegen der Quarantäne am Sonntag leer seien. Die Auswirkungen der drakonischen Maßnahmen sollen erst in den nächsten Tagen zu spüren sein.