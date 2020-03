Villach: Strafen für Quarantäne-Brecher

„Ausgangsbeschränkung“ für Österreich

Indes rief die Bundesregierung für ganz Österreich eine „Ausgangsbeschränkung“ aus. Wer im dringenden Fall ins Freie möchte, „der darf das ausschließlich alleine machen oder mit den Personen, mit denen er in der Wohnung gemeinsam zusammenlebt“, so der Bundeskanzler am Sonntag.