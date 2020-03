Coronavirus trifft Männer viel stärker als Frauen

Das Coronavirus SARS-CoV-2 trifft Männer offensichtlich sehr viel stärker als Frauen. Angaben der italienischen Gesundheitsbehörden zufolge sind lediglich 25,6 Prozent der bis dato 1266 Todesopfer in Italien Frauen. Die Sterberate - also die Zahl der Todesopfer bezogen auf die Gesamtzahl der Infizierten - beträgt in unserem Nachbarland durchschnittlich 5,8 Prozent. Sie liegt bei Männern jedoch bei 7,2 Prozent, bei Frauen bei 4,1 Prozent.