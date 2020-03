Neue Zahlen: 688 Menschen in Österreich infiziert

Wer seit dem 28. Februar in isolierten Gebieten war, muss in Quarantäne

Darüber hinaus hieß es seitens des Landes, dass Lehrpersonen, die sich seit dem 28. Februar in einem der isolierten Gebiete aufgehalten hatten, für zwei Wochen in häusliche Selbstisolation begeben müssen. Sie sollen von zu Hause aus über digitale Kanäle die inhaltliche Betreuung der Schüler schon am Montag und am Dienstag wahrnehmen. Ab Mittwoch sei dies ja ohnehin vorgesehen.