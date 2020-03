Aktuell 122 Fälle, Schleusen vor Spitälern

Sicherheit beim Rachenabstrich

Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen machte er den Rachenabstrich: „In Absprache mit dem Amtsarzt besuchte ich die Verdachtsfälle, das Rote Kreuz war vor Ort, stellte die Schutzkleidung und Utensilien zur Verfügung.“ Wolfgang Ziegler, Gemeindearzt in Kremsmünster und Standesvertreter der niedergelassenen Ärzte präzisiert: „Das Rote Kreuz bringt das Paket mit Einweganzug und Maske, Proberöhrchen sowie die nötigen Formulare.“ Hinterher: „Der Abstrich kommt ins Labor.“ Und der „Bunny-Suit“? „Den muss man gekonnt ausziehen“, so Ziegler, damit man sich nicht an der Kleidung infiziert. Alles kommt in einen Müllsack, der mit Kabelbinder verschlossen wird, er wird später verbrannt