Betrunkener trat bei Polizei Loch in die Wand

Ein betrunkener Lokalgast hat Samstagmorgen in Wals nach seiner Festnahme in einer Polizeiinspektion in Rage ein Loch in die Wand getreten. Anschließend riss der 29-jährige Salzburger noch die Alarmglocke aus der Wand. Bei der Untersuchung attackierte er dann den Amtsarzt und verletzte ihn.