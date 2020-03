Jetzt stürzt die Formel 1 ins Terminchaos

Pläne in der Schublade

“Ich habe Finanzkrisen und Dramen erlebt„, sagte Formel-1-Sportchef Ross Brawn, “dieses Ausmaß im Moment ist aber immens.„ Nicht zuletzt die Beschränkung für Massenveranstaltungen auch in Europa schürt auch Zweifel an den Grand Prixs in Holland, Spanien und Monaco. Daher kommt Aserbaidschan ins Spiel. Brawn: “Wir haben Pläne, die Saison wieder aufzubauen, und wir versuchen, so viele der verlorenen Rennen wie wir nur können unterzubringen."