Couragierte Bürger helfen ihren Nachbarn

In schwierigen Zeiten halten die Salzburger zusammen: Parteimitglieder der Jungen Neos (Junos) bieten in ihren Wohnhäusern nun älteren Nachbarn ihre Hilfe an. Auf aufgehängten Zetteln steht eine Botschaft mit Telefonnummer: Wer die Wohnung nicht verlassen kann, Hilfe beim Einkauf braucht oder sonstige Tätigkeiten in der Öffentlichkeit erledigen muss, kann sich telefonisch bei den Junos melden. Die Idee dahinter ist, besonders gefährdete, ältere Bewohner nicht unnötig größeren Menschenansammlungen auszusetzen. Junos Landesvorsitzender Goran Micic und Sonja Mostögl hoffen, mit ihrer Aktion auch andere junge Menschen zu aktivieren.