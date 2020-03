Reeves-Freundin spricht erstmals über ihre Liebe

Denn offenbar waren nicht nur die Fans erstaunt, als der 55-Jährige Ende des letzten Jahres Hand in Hand mit seiner Liebsten über den roten Teppich marschierte. „Ich glaube, jede einzelne Person, die ich kenne, rief mich in der ersten Novemberwoche an - das ist faszinierend“, blickte Grant nun kopfschüttelnd auf den Tumult zurück.