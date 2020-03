90 Infizierte, Schulen und Skigebiete schließen

Eine Person zur Betreuung abgestellt

Ab Montag werden die Schüler ab der 9. Schulstufe zuhause bleiben müssen. Das betrifft 41.400 Schüler an 122 Allgemeinbildenden Höheren und Berufsbildenden Mittleren und Höheren Schulen, 25.000 Schüler an 22 Berufsschulen, 3350 an 49 „Polys“ und 3000 Schüler an 15 Landwirtschaftlichen Fachschulen. Ab Montag beziehungsweise spätestens am Mittwoch wird auch in den Pflichtschulen der Unterricht ausgesetzt. „Die Schulen werden nicht geschlossen, mindestens eine Person wird aber für die Betreuung all jener Schüler abgestellt, die nicht zuhause betreut werden können“, so LH-Vize Christine Haberlander: „Wir appellieren an alle Eltern, auch Schüler unter 14 nach Möglichkeit zuhause zu betreuen.“