72.000 Schüler in OÖ von Schließungen betroffen

• 41.400 Schülerinnen und Schüler an 122 Allgemeinbildenden Höheren und Berufsbildenden Mittleren und Höheren Schulen,

• 25.000 Schülerinnen und Schüler an 22 Berufsschulen,

• 3.350 Schülerinnen und Schüler an 49 Polytechnischen Schulen und

• 3.000 Schülerinnen und Schüler an 15 Landwirtschaftlichen Fachschulen.

Es wird an alle Eltern appelliert, auch Schülerinnen und Schüler unter 14 Jahren nach Möglichkeit zuhause zu betreuen. Die Schulen werden für jene Kinder, die nicht zu Hause betreut werden, aber grundsätzlich geöffnet bleiben.