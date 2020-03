Schneeregen wurde 19-Jährigem zum Verhängnis

Schneeregen und eine nasse Fahrbahn auf der Litzlfeldner Straße in Kirchdorf in Tirol wurden einem Probeführerscheinbesitzer am Dienstagabend zum Verhängnis. Der 19-Jährige kam von der Straße ab, das Fahrzeug krachte gegen eine Böschung und kam am Dach liegend zum Stillstand. Glück im Unglück: Der junge Mann wurde nur leicht verletzt.