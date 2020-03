Kapfenberg & Juniors gehen mit 2:2 in Zwangspause

Filip Skvorc (54.) und Ivo Kralj (59.) glichen für die Steirer aus, Kapfenberg rangiert aber weiter unverändert am Tabellenende. Die Juniors OÖ, auf deren Seite ein Tor von Marcel Monsberger in der 93. Minute wegen Abseits aberkannt wurde, sind Neunter. Das Spiel war wegen der Unbespielbarkeit des Platzes (Niederschlag) am vergangenen Freitag verschoben worden.