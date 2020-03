Österreichs Basketball wird ohne Fans fortgesetzt!

In Österreichs Basketball wird auch nach den von der Bundesregierung bekannt gegebenen Verordnungen infolge der Coronavirus-Verbreitung weitergespielt! Die Verbands- und Ligaführung entschied am Dienstag nach intensiven Gesprächen, den Spielbetrieb der Superliga bei Damen und Herren, sowie die Zweite Liga ohne Zuschauer fortzuführen. Der für 7. April in Wien angesetzte All Star Day wird abgesagt.