„Wir machen uns Sorgen um die Schüler“

„Wir wurden über die Corona-Infektion informiert, weitere Schritte gibt es aber nicht. Wir wissen wirklich nicht, was wir tun sollen“, erklärt eine Studentin aus dem Weinviertel. Grund für die Aufregung: Eine Kollegin im Bachelor-Studiengang der Katholischen Pädagogischen Hochschule Wien-Krems wurde vergangenen Montag in der Bundeshauptstadt positiv auf Covi-19 getestet, 15 ihrer Kollegen in Strebersdorf stehen seither unter Hausarrest. Das große Problem ist aber, das viele Studenten des „Seuchen-Campus“ seit heute wieder in ihren Klassen der zahlreichen Volksschulen in Wien und Umgebung unterrichten. Die Lehrtätigkeit ist immerhin ein Teil ihrer Ausbildung. Die Sorgen über etwaige Neuinfektionen sind aber trotz Info-Mails der Direktion naturgemäß groß: „Wir wissen nicht, ob wir jetzt betroffen sind. Wir wollen die Kinder doch nicht auch noch gefährden“, betont die besorgte Studentin des Master-Lehrgangs im Gespräch mit der „Krone“.