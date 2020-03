Kärnten plant Stichproben-Kontrolle an Grenzen

Am Sonntag tagte in Kärnten das Experten-Koordinationsgremium zum Coronavirus. Thema war die von der Bundesregierung erlassenen Verordnungen zu den geplanten Maßnahmen an der österreichisch-italienischen Grenze, die ab nächster Woche umgesetzt werden sollen. Alle nach Österreich einreisenden oder durchreisenden Personen sind dann verpflichtet, sich auf Anordnung der Gesundheitsbehörd einer medizinischen Überprüfung (Fiebermessung) zu unterziehen. Kärnten will mitziehen!