Coronavirus-Proben neben totem Kalb gelagert

Corona-Kühlschrank war verschlossen

Die „Krone“ hat bereits beim Land nachgefragt, ob es sich wirklich um den Kühlschrank handelt, in dem Proben aufbewahrt wurden. Gerd Kurath vom Landespressedienst: „Der Kühlschrank war kurzfristig die einzige Möglichkeit, als Notlösung Proben über das letzte Wochenende gekühlt und verschlossen zu verwahren. Die Virusproben waren aber nie mit dem Kalb in Kontakt, da diese in dem Kühlschrank verschlossen sind.“ So hätten eine 24-stündige Probenabgabemöglichkeit sowie ein gekühlter Transport am nächsten Tag garantiert werden können.