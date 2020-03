Corona-Kreuzer darf nun in Oakland andocken

Das wegen etlicher Coronavirus-Fälle an Bord vor Kalifornien festsitzende Kreuzfahrtschiff Grand Princess darf im Hafen von Oakland andocken. Die Reederei Princess Cruises teilte am Samstag mit, von Montag an dürften Passagiere, die eine „akute medizinische oder stationäre Behandlung“ benötigten, das Schiff verlassen.