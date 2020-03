Kreuzfahrtschiff erhielt Corona-Testkits per Heli

Eigentlich hätte die Grand Princess am Mittwoch nach einer 15-tägigen Reise in San Francisco anlegen sollen. Die Behörden verweigerten dem Kreuzfahrtschiff jedoch die Einfahrt in den Hafen. Zuvor sollen Besatzung und die erkrankten Passagiere auf das Coronavirus getestet werden. Auf einer Reise im Februar hatten sich auf dem Schiff zwei Personen mit dem Virus angesteckt. Rund 20 der 3500 Menschen an Bord zeigen aktuell erkältungsähnliche Symptome. Nun wurde die Besatzung von der Nationalgarde per Hubschrauber mit entsprechenden Testkits versorgt, die Proben später ins Labor geflogen.