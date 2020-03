Graz tanzt im Rhythmus einer neuen Welt

Technische Fingerübungen

Zuvor hatten sich schon zahlreiche Männer an den Möglichkeiten des Acousmoniums, das man sich ein wenig wie ein elaboriertes Surroundsystem vorstellen kann, abgearbeitet, was sich häufig in technischen Fingerübungen und Langatmigkeit erschöpfte. Am ehesten im Sinne einer Forschung am Klang im Kopf der Rezipienten arbeitete das Kollektiv utrumque. Lange Sinusüberlagerungen und Klangphänomene knapp am Knall machten eine Erfahrung von individuellem Sound im Sinne einer körperlichen Verortung möglich.