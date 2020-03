Bildungscampus für das Südburgenland

„Im Zukunftsplan Burgenland ist eine Partnerschaft mit den Gemeinden über Parteigrenzen hinweg verankert. Der geplante Bildungscampus im Süden ist ein erster Schritt“, so Landeschef Hans Peter Doskozil. Mit einer gemeinsamen Volks- und Mittelschule sollen die von Abwanderung besonders betroffenen Orte aufgewertet werden. Schon länger suchen die vier VP-Bürgermeister nach einer Lösung der örtlichen Schulprobleme. Mit Ausnahme von Eberau werden alle Volksschulen einklassig geführt und sind sanierungsbedürftig. Und auch in die Privatschule Josefinum in Eberau, dem einzigen Mittelschulstandort, müsste dringend investiert werden.