Corona: Neue Fälle in mehreren Bundesländern

Eine vierköpfige slowakische Familie, bei der am Freitagabend die ersten Infektionen mit dem Coronavirus im Burgenland nachgewiesen wurden, zeige derzeit einen „stabilen Verlauf“ mit grippeähnlichen Symptomen, berichteten Landesamtsdirektor Ronald Reiter und Brigitte Novosel vom Koordinationsstab am Samstag. Es dürfte nur eine Kontaktperson in Österreich geben. Zudem wurden am Samstag acht weitere Fälle in Niederösterreich sowie zwei in der Steiermark gemeldet. Weil auch drei weitere Fälle in Oberösterreich, zwei in Salzburg und einer in Tirol bestätigt wurden, waren am Samstagabend in Österreich 87 Infizierte registriert.