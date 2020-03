Erste Coronavirus-Fälle nun auch im Burgenland

Drei weitere Covid-19-Infizierte in Tirol

In Tirol sind am Freitag drei weitere Personen - zwei Männer und eine Frau - positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Alle drei Personen stammen höchstwahrscheinlich aus Norwegen und hatten untereinander engen Kontakt, teilte das Land am späten Abend in einer Aussendung mit. Die Erkrankten sind 23 und 24 Jahre alt. Zwei von ihnen wurden in Innsbruck und einer im Bezirk Innsbruck-Land positiv getestet.